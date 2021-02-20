В Мичуринске местный житель пытался убить друга

В дежурную часть отдела полиции города Мичуринска 19 февраля поступило сообщение от 42-летнего мужчины о том, что его пытались убить. Как установили полицейские, в микрорайоне Учхоз Комсомолец на улице Запрудной в одном из домов произошел конфликт между двумя друзьями.

Выяснилось, что мужчины поругались на фоне распития спиртного. В ходе ссоры 41-летний мичуринец схватил нож и стал угрожать им своему приятелю. Стражи порядка утихомирили дебошира и доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания.

- Нож, на котором остались следы пальцев рук злоумышленника, был изъят и отправлен на экспертизу. Ранее задержанный неоднократно имел проблемы с полицией. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.