С помощью беспилотника в тамбовскую колонию пытались переправить партию мобильников

Внутри свертков, прикрепленных к квадрокоптеру, находились 15 мобильных телефонов Фото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области

Сотрудники оперативного отдела исправительной колонии № 1, расположенной в Тамбове, перекрыли канал поставки партии мобильных телефонов. В темное время суток при подготовке к доставке средств связи на территорию учреждения они задержали 22-летнего парня.

- При личном досмотре задержанного обнаружен и изъят беспилотный летательный аппарат с пультом управления и системой наблюдения за полетом. К нему был прикреплен сверток, внутри которого находилось 15 мобильных телефонов, - сказал заместитель начальника оперативного отдела ИК-1 Николай Гусына.

По данному факту проводится проверка.