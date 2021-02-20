Тамбов
Еще
Радио
Тамбов
Еще
Радио
Тамбов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

С помощью беспилотника в тамбовскую колонию пытались переправить партию мобильников

22-летний молодой человек, который собирался доставить осужденным запрещенные предметы, был задержан
Ксения АЛЕШИНА
КомментироватьОставить комментарий
Внутри свертков, прикрепленных к квадрокоптеру, находились 15 мобильных телефонов

Внутри свертков, прикрепленных к квадрокоптеру, находились 15 мобильных телефонов

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области

Сотрудники оперативного отдела исправительной колонии № 1, расположенной в Тамбове, перекрыли канал поставки партии мобильных телефонов. В темное время суток при подготовке к доставке средств связи на территорию учреждения они задержали 22-летнего парня.

- При личном досмотре задержанного обнаружен и изъят беспилотный летательный аппарат с пультом управления и системой наблюдения за полетом. К нему был прикреплен сверток, внутри которого находилось 15 мобильных телефонов, - сказал заместитель начальника оперативного отдела ИК-1 Николай Гусына.

По данному факту проводится проверка.