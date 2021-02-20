В Тамбове устранили крупную аварию на водоводе

Работы по ликвидации аварии проводились ночью в сильнейший мороз

Ночью 20 февраля коммунальщики устранили аварию, которая произошла накануне в северной части города. Напомним, 19 февраля специалисты ООО «Спецресурс» проводили земляные работы в охранной зоне водовода диаметром 600 мм и задели его. До вечера коммунальщики откачивали воду в месте повреждения, и лишь к ночи смогли приступить к техническим работам по ликвидации аварии. Для того, чтобы не допустить отключения котельных, в системе водоснабжения северной части города снизили давление воды. Специалистам «ТКС» пришлось заменить три метра поврежденного водовода. Работы завершились в 3 часа 20 минут 20 февраля. После этого началось заполнение системы.

- На восемь часов утра, 20-го февраля, система водоснабжения жилых кварталов северной части Тамбова работает в штатном режиме, хотя на время заполнения резервуаров давление подачи воды в многоквартирные дома может быть чуть снижено, - сообщили в пресс-службе АО «ТКС».

Фото АО "ТКС"