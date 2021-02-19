Би-2 и Симфоническое кино объявлены хедлайнерами третьего дня рок-фестиваля «Чернозем»

Рок-фестиваль пройдет в Воронеже 13, 14 и 15 августа

Организаторы «Чернозема» объявили участников третьего дня фестиваля 15 августа. Хедлайнерами станут группа «Би-2» и музыкальный коллектив «Симфоническое кино». На главной сцене выступят группы «Черный вторник», «Операция пластилин» и «Anacondaz». На малой сцене гостей рок-фестиваля ждут выступления ВИА «Волга-Волга», групп «Последние танки в Париже», «Аффинаж» и другие.

Как пишут организаторы у себя в соцсетях, «Симфоническое кино» будет звучать под открытым небом в «Чернозем-парке» в день памяти музыканта и лидера группы Виктора Цоя. Именно в этот день, только в 1990 году, он погиб в автокатастрофе. С тех пор прошло много времени, но люди до сих пор помнят и любят творчество Виктора Цоя. «Симфоническое кино» - уникальный проект, подаривший песням легендарной рок-группы новую жизнь. К тому же, все гитарные партии исполняет Юрий Каспарян - «носитель языка» культовой группы.

Старт продажи билетов обещали объявить 20 февраля. Напомним, рок-фестиваль «Чернозем» с этого года будет проходить в Воронеже. Он состоится 13, 14 и 15 августа.