На севере Тамбове повредили водовод диаметром 60 сантиметров

Каждый час из трубы выливалось по одному бассейну воды

На улице Советской, в районе части, где дислоцируется Росгвардия, произошел порыв крупного водовода диаметром 60 сантиметров. По данным АО «ТКС», повреждение возникло во время проведения ООО «Спецресурс» земляных работ в охранной зоне сетей. Каждый час из чугунной трубы вытекает порядка 1000 кубометров питьевой воды. Сейчас коммунальщики проводят подготовительные мероприятия для ликвидации порыва. В течение нескольких часов работники водоканала будут откачивать воду из траншеи глубиной в два с половиной метра. И лишь после этого аварийные бригады начнут ремонтные работы на водоводе.

- В зависимости от степени повреждения будет принято решения либо об установке хомута, либо замене участка трубы, - сообщают в пресс-службе АО «ТКС». - Для оперативного устранения аварии задействованы значительные силы «Водоканала». Ведь, именно этот водовод снабжает водой северную часть города, в том числе котельные, которые, не должны быть отключены при сильных морозах.

В АО «Тамбовские коммунальные системы» уверяют, что запасов питьевой воды в резервуарах городской системы водоснабжения на данный момент достаточно.

Сначала специалисты откачают воду, а потом приступят к ремонту

Фото АО "ТКС"