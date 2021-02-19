На Тамбовщине владелец автомастерской похитил из машины приятеля двигатель и коробку передач

Рассказовские полицейские раскрыли автокражу, которая произошла 19 сентября прошлого года. В дежурную часть отдела полиции 18 февраля поступила дополнительная информация о совершенном хищении. В ходе оперативных мероприятий стражи порядка вышли на след вора. Им оказался 35-летний житель села Саюкино.

Как выяснилось, задержанный был знаком с потерпевшим, проживающим в том же селе. В сентябре прошлого года, он предложил приятелю покрасить автомобиль «Шевроле Нива» в принадлежащей ему автомастерской в городе Рассказово. Так и не выполнив договор, злоумышленник похитил двигатель и коробку передач из машины товарища.

Во время допроса задержанный признал свою вину. Похищенные двигатель и коробку передач он продал в другом городе, а деньги потратил. Ранее он уже имел проблемы с законом и был судим.

- После проведения автотехнической экспертизы по оценке материального ущерба будет возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.