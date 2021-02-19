В Мичуринске мужчина собирался ограбить магазин, но испугался сигнализации и убежал

В дежурную часть ОМВД России по г. Мичуринску 14 февраля поступило сообщение о том, что ночью в микрорайоне Кочетовка на улице 7 Ноября неизвестный проник в продуктовый магазин. Когда там сработала охранная сигнализация, злоумышленник испугался и убежал.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 42-летнего местного жителя. Он пояснил, что проник в магазин, отжав входную дверь, и собирался похитить деньги из кассы, а также продукты питания. Ранее злоумышленник неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

- По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.