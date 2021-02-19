Мошенник из Волгограда обманул тамбовского фермера на 600 тысяч рублей

Жердевские полицейские задержали 43-летнего жителя Волгограда по подозрению в совершении мошенничества на крупную сумму. В декабре 2020 года мужчина выступил посредником между двумя фермерами из Уварово и Жердевки. Один из них продавал 25 тонн семян подсолнечника, а другой собирался их приобрести.

Волгоградец вошел в доверие к фермеру из Уварово, взял у него 600 тысяч рублей и отправился в Жердевку договариваться о сделке. На месте посредник и жердевский фермер долго обговаривали цену и условия продажи, проверяли деньги в банке.

В какой-то момент жердевский фермер решил сделать небольшой перерыв в оформлении сделки и попросил встретиться через час. Однако спустя время посредник так и не приехал, а также перестал отвечать на звонки. Семена подсолнечника остались не проданными на складе готовой продукции.

На следующий день тревогу забил фермер из Уварово. Посредник из Волгограда с переданными деньгами для приобретения продукции исчез и также не отвечал на звонки. Мужчине пришлось обращаться за помощью в полицию.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Оперативники установили, что мошенник скрывался на территории ряда населенных пунктов Волгоградской области. Жердевские полицейские поехали в служебную командировку, чтобы поймать афериста. Преступник был задержан и доставлен в Тамбовскую область для разбирательств.

- В настоящее время проводится сбор улик и доказательств совершения преступной деятельности, а также розыск и возврат похищенных денежных средств. Выяснилось, что подозреваемый официально нигде не работает и занимается посредническими услугами в сфере сельского хозяйства, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.