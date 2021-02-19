Стела в Тамбове начала отсчитывать время до старта голосования за благоустройство

Стела отсчитывает время до главных городских событий Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

18 февраля обновилось информационное табло на стеле обратного отсчета, установленной у городского Парка культуры и отдыха в Тамбове. Теперь стела будет оповещать горожан о том, сколько дней, часов и минут остается до старта голосования за благоустройство общественных территорий. Оно стартует 26 апреля, проводится по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

В течение месяца, до 30 мая, все желающие смогут поддержать конкретный парк или сквер, которые преобразятся в 2022 году. Впервые голосование пройдет на едином федеральном портале za.gorodsreda.ru. Принять в нем участие можно будет с помощью учетной записи портала госуслуг.

В Тамбове на голосование будет вынесено восемь общественных территорий, претендующих на благоустройство в 2022 году. Всего жителям городов Тамбовской области для отбора в муниципальные программы предложат 25 общественных пространств. Так, в Мичуринске их будет 5, в Рассказово - 4, в Котовске и Моршанске - по 3, в Уварово - 2. Итоги голосования будут подведены 1 июня 2021 года.

- Жители городов региона совсем скоро смогут более подробно изучить планы преображения общественных территорий, за которые они будут голосовать, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. В середине марта на сайтах местных администраций будут опубликованы дизайн-проекты благоустройства отобранных общественных пространств. Высказанные пожелания горожан будут учитываться при окончательном утверждении проектов.