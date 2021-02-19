Тамбовчанин у себя в квартире выращивал коноплю в цветочных горшках

Мужчина тщательно ухаживал за растениями, поливал и пропалывал каждый день Фото: УМВД по Тамбовской области

Тамбовские наркополицейские 17 февраля этого года получили сообщение о том, что в одной из квартир многоэтажного дома на улице Советской в Тамбове 55-летний местный житель выращивает наркотические растения. Данная информация вскоре подтвердилась.

По месту жительства тамбовчанина стражи порядка обнаружили самодельную нарколабораторию. В одной из комнат мужчина оборудовал отсек, где с начала 2021 года стал выращивать коноплю.

Семена он приобрел у неустановленных лиц. В цветочных горшках тамбовчанин высадил семена конопли, которые поливал и пропалывал каждый день. Рядом с растениями мужчина разместил термометр, чтобы поддерживать постоянную температуру, небольшой вентилятор для циркуляции воздуха, а также 4 электролампы для роста посаженных кустов конопли. Со слов мужчины, наркотические средства он выращивал для себя.

- Всего полицейские изъяли 33 куста культивируемой конопли, которые были направлены на экспертизу. После ее проведения будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.