Под колеса авто попал 16-летний тамбовчанин, переходивший дорогу в неположенном месте

Подросток будет лечиться в больнице Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал несовершеннолетний, произошла 18 февраля в 12 часов 10 минут в микрорайоне Южный в районе дома №12 Д поселка Строитель Тамбовского района. 26-летний водитель автомобиля «Kia Rio» наехал на 16-летнего подростка, который переходил проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.

- В результате аварии пешеход получил травмы, его доставили в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.