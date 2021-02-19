На подъезде к Тамбову столкнулись две легковушки

Помощь пострадавшему оказали на месте Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием двух отечественных автомобилей произошла 18 февраля в 10 часов 20 минут на 3 километре автодороги «Подъезд к г. Тамбову», проходящей по территории Тамбовского района. Здесь столкнулись автомобили «Lada Kalina», под управлением 68-летнего мужчины и «Chevrolet Niva», за рулем которого был 69-летний водитель.

В результате ДТП травмы получил водитель автомобиля «Chevrolet Niva», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Медики осмотрели мужчину на месте происшествия.