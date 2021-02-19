Поезд «Тамбов-Москва» возобновил работу

С 18 февраля возобновляется работа поезда 31/32 Тамбов – Москва. В ближайшие месяцы он будет отправляться по маршруту два раза в неделю – по четвергам и в воскресенье.

Из-за распространения COVID-19 снизился пассажиропоток, спрос на билеты упал в среднем на 60 процентов. В итоге Федеральная пассажирская компания приняла решение прекратить с 20 января курсирование поезда 31/32 Тамбов-Москва.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации области Арсен Габуев инициировал переговоры с руководством Федеральной пассажирской компании и ее структурных подразделений, по итогам которых найдена возможность для сохранения в графике движения на текущий год поезда 31/32 Тамбов – Москва по наиболее востребованным пассажирами дням недели: четверг и воскресенье, начиная с 18 февраля.

- С 29 апреля по 11 мая 31-й поезд будет ходить ежедневно, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Летом, при росте пассажиропотока и спроса на железнодорожные перевозки со стороны жителей области, курсирование поезда может быть полностью восстановлено и станет ежедневным.