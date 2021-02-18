Объявлены участники второго дня рок-фестиваля «Чернозем»: Бутусов и ДДТ станут хедлайнерами

Завтра организаторы объявят участников третьего дня фестиваля

Организаторы «Чернозема» объявили участников второго дня фестиваля 14 августа 2021 года. Хедлайнерами будут Вячеслав Бутусов и группа «ДДТ», на главной сцене выступят «Бригадный подряд», «Эпидемия», «Ундервуд» и «Серьга». А на малой сцене ожидается выступление групп «Комсомольск», «Буерак», музыканта Мукки, коллектива «Биртман», певицы Гречки и других.

Напомним, что рок-фестиваль «Чернозем» с 2015 года проходил в Тамбове. Однако с этого года он переезжает Воронеж. Оопейн-эйр состоится 13, 14 и 15 августа на летней площадке «Чернозем-парк» за Сити-парком «Град».