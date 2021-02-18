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Объявлены участники второго дня рок-фестиваля «Чернозем»: Бутусов и ДДТ станут хедлайнерами

Масштабный опен-эйр состоится на летней площадке «Чернозем-парк» за Сити-парком «Град» в Воронеже
Ксения АЛЕШИНА
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Завтра организаторы объявят участников третьего дня фестиваля

Завтра организаторы объявят участников третьего дня фестиваля

Организаторы «Чернозема» объявили участников второго дня фестиваля 14 августа 2021 года. Хедлайнерами будут Вячеслав Бутусов и группа «ДДТ», на главной сцене выступят «Бригадный подряд», «Эпидемия», «Ундервуд» и «Серьга». А на малой сцене ожидается выступление групп «Комсомольск», «Буерак», музыканта Мукки, коллектива «Биртман», певицы Гречки и других.

Напомним, что рок-фестиваль «Чернозем» с 2015 года проходил в Тамбове. Однако с этого года он переезжает Воронеж. Оопейн-эйр состоится 13, 14 и 15 августа на летней площадке «Чернозем-парк» за Сити-парком «Град».