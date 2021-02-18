В Тамбове начали заготовку антиковидной плазмы для лечения больных Covid-19

На тамбовской областной станции переливания крови началась заготовка антиковидной плазмы на безвозмездной основе. Ее будут использовать в комплексной терапии при лечении больных новой коронавирусной инфекцией.

В медицинском учреждении есть необходимое оборудование и расходные материалы для заготовки, обследования, хранения, обеспечения безопасности и передачи для клинического применения антиковидной плазмы.

- По заявкам областных учреждений здравоохранения антиковидная плазма будет выдаваться для клинического применения в соответствии с временными методическими рекомендациями «Профилактика, диагностика и лечение коронавирусной инфекции», - сообщает региональное управление здравоохранения.