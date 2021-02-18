Аферистки с сайта знакомств «развели» на деньги двоих тамбовчан

Тамбовские полицейские предупреждают жителей области о том, что на сайтах знакомств появилась новая схема мошенничества. Двое жителей Тамбова уже стали жертвами аферисток и обратились с заявлением в полицию.

По предварительным данным, тамбовчане зарегистрировались на сайте знакомств, где познакомились с девушками. Долгими переписками они мужчин не мучили и предложили свидание в театре.

Незнакомки настаивали на раздельной оплате билетов, объяснив, что у них уже есть билет. От мужчин требовалось купить билет себе и место рядом, желательно побыстрее, чтобы кто – то другой не опередил. Спустя какое-то время девушки присылали ухажерам ссылки, которые вели на якобы официальный сайт театра. После покупки билетов, мошенницы исчезали, а билеты оказались поддельными.

- В настоящее время по факту совершения мошенничества проводится проверка и устанавливается личность мошенников, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.