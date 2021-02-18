Пензенец, выехавший на встречку, пытался дать тамбовскому автоинспектору взятку в 10 тысяч рублей

В дежурную часть МОМВД России «Кирсановский» 17 февраля поступило сообщение о попытке дать взятку сотруднику полиции. Выяснилось, что во время патрулирования участка трассы «Тамбов-Пенза» сотрудник автоинспекции остановил автомобиль, водитель которого выехал на полосу встречного движения с пересечением сплошной линии дорожной разметки.

Нарушителем оказался 60-летний мужчина, проживающий в Пензенской области. Для составления протокола он был приглашен в служебный автомобиль. Иногородний водитель попытался подкупить сотрудника ДПС и дал ему 10 тысяч рублей в качестве взятки. Однако автоинспектор отказался от незаконного вознаграждения.

- Злоумышленник будет привлечен как к административной ответственности, так и к уголовной по статье 291 УК РФ «Дача взятки». Пензенцу грозит штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы сроком до двух лет со штрафом или без него, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.