Два пешехода пострадали в авариях на Тамбовщине

Аварии произошли в Тамбове и Рассказовского района Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В Тамбовской области за минувшие сутки произошли две аварии, в которых пострадали пешеходы. Первое ДТП зафиксировали 17 февраля в 11 часов на улице Знаменской в районе дома №13 села Платоновка Рассказовского района. 46-летний водитель автомобиля «Chevrolet Niva» на скользком участке дороги не справился с управлением и наехал на 16-летнего подростка, который двигался по обочине по ходу движения транспортных средств. В результате аварии мальчик получил травмы. Его доставили в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу.

Второе ДТП произошло в этот же день в 12 часов 20 минут на улице Рылеева в районе дома №64а города Тамбова. 29-летний водитель автомобиля «Lada Kalina» сбил 33-летнюю женщину, которая переходила дорогу по «зебре».

- В результате аварии женщина получила травмы, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Пострадавшую доставили в клиническую больницу им. Архиепископа Луки города Тамбова.