Волонтеры «Лизы Алерт» проведут для тамбовчан тренировку по поиску людей с помощью беспилотника

Открытая тренировка пройдет 20 февраля в 12 часов дня Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Тамбовской области проведет открытую тренировку по поиску людей с воздуха с помощью беспилотного летательного аппарата. Она состоится 20 февраля в 12 часов дня на кольце в конце улицы Запрудной в областном центре (Координаты: 52.787799, 41.431008).

На тренировке будет отрабатываться съемка статиста с воздуха, аттестация обученного пилота, а также пройдет вводная лекция для поисковиков, желающих стать участниками данного направления.

- Также в тренировке примут участие представители Центра компетенций в сфере применения беспилотных авиационных систем ТГУ имени Г.Р. Державина. Напомним, что между Центром компетенций и Центром поиска пропавших людей было подписано соглашение о совместной работе с поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт» на территории нашей области, - сообщили в пресс-службе региональной администрации.