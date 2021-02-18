Экс-директор лесхоза в Тамбовской области пойдет под суд за взятку

В Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении теперь уже бывшего руководителя Цнинского лесхоза, которого обвиняют в получении взятки. Обвинительное заключение по этому делу утвердили в прокуратуре Тамбовской области. Установлено, что 11 декабря 2019 года директор лесхоза получил от представителя коммерческой фирмы взятку в 1 миллион рублей. Вознаграждение полагалось за заключение с данной организацией договоров по заготовке лесопродукции и купле-продаже древесины. Под суд отправится и сотрудник фирмы, передавший деньги. Помимо обвинений в даче взятки, ему грозит ответственность за незаконное хранение наркотиков и оружия. При обыске во время расследования уголовного дела о взяточничестве, дома у мужчины нашли марихуану и патроны, которые он хранил без специального разрешения.

- После вручения обвиняемым копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает прокуратура Тамбовской области.