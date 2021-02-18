Тамбовчанин обворовал организацию, в которой сам работал

Вора помогли вычислить камеры наблюдения Фото: УМВД России по Тамбовской области

Ночью 13 февраля в помещение фирмы, расположенной на улице Чичканова областного центра, пробрался вор, который похитил из офиса два ноутбука, монитор, кофе-машину и 70 тысяч рублей. Пропажу обнаружили работники компании, когда пришли на работу утром. О происшествии сообщили в полицию. Оперативники опросили работников фирмы, эксперт-криминалист нашел и зафиксировал оставленные преступником следы, а также изучили записи с камер видеонаблюдения. Видеозаписи и работники компании помогли полицейским установить возможного подозреваемого – им оказался 30-летний работник предприятия. Его доставили в отдел внутренних дел и опросили. Мужчина признался, что после кражи он не намеревался возвращаться обратно на фирму. Часть похищенной техники и денег была обнаружена у него на квартире, другая часть – у его знакомых и друзей.

- В следственном подразделении отдела полиции № 3 УМВД России по городу Тамбову возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - По решению суда подозреваемый был арестован и помещен под стражу на период расследования уголовного дела.