В Следственном комитете появилось поисковое движение

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился о создании в ведомстве поискового движения. По мнению руководителя СКР, профессиональный опыт следователей и криминалистов может быть ценен и незаменим в поисковой работе. А в отдельных случаях находки поисковиков становятся предметом предварительного следствия по фактам преступных действий нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны, в том числе против мирного населения.

Примечательно, что вместе с офицерами в ряды централизованного поискового движения войдут члены их семей, в том числе дети.

- Курировать работу нового поискового движения будет Штаб по координации поисковой и архивной работы, который был создан в СК России в мае 2020 года. Офицеры СК России будут заниматься этой деятельностью в свободное от работы время, в том числе во время отпусков, - сообщает СК России. - Их не смущает подобный режим, ведь цель движения и всех сотрудников СК России – найти как можно больше бойцов, погибших в годы ВОВ, увековечить их память, почетно перезахоронить останки, передать сведения потомкам и отдать дань уважения подвигу героев.