Тамбовская пенсионерка отдала мошенникам более полумиллиона рублей

В Тамбовской области 68-летняя жительница села Новорусаново Жердевского района стала жертвой мошенников. Ей позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником банка и сообщил о том, что с ее карты некие злоумышленники пытаются похитить деньги.

Для большей убедительности через некоторое время тамбовчанке последовало еще три подобных звонка. Звонили другие сотрудники банка и также сообщали о попытке списания денег с карты. Чтобы избежать хищения средств, женщине порекомендовали срочно перевести деньги на несколько безопасных счетов.

В итоге пенсионерка поверила мошенника, поехала в Жердевку и через банкомат перевела со своей карты 587 тысяч рублей на шесть разных номеров телефонов. После этого звонки из банка прекратились.

- Для того чтобы не стать жертвой злоумышленников, никогда не совершайте действия, на которые указывает неизвестное лицо по телефону. Ни в коем случае не сообщайте незнакомцам: срок окончания действия карты, трехзначный CVC-код на обороте карты, одноразовые смс-пароли для подтверждения интернет-операций, - поясняют в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Если вам позвонил сотрудник банка и пытается узнать вышеперечисленные данные, либо рекомендует вам перевести деньги на неизвестные вам счета или телефонные номера, прекратите разговор и позвоните в полицию по телефону 102.