Тамбовчанин убил знакомого из-за денежного долга

В Тамбове завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». По версии следствия, днем 9 января этого года в квартире у потерпевшего компания мужчин распивала спиртные напитки. Во время общения один из них напомнил хозяину про денежный долг и стал требовать его возврата.

На этой почве между ними произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый схватил нож и ударил им приятеля в грудь. От полученного ранения 57- летний потерпевший сразу скончался.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.