Объявлены первые участники рок-фестиваля «Чернозем», среди которых группы «Алиса» и «Кипелов»

Стали известный участники первого дня фестиваля, который теперь будет проходить в Воронеже

Организаторы рок-фестиваля «Чернозем» объявили первых участников этого года. Хедлайнерами первого дня фестиваля 13 августа станут группы «Алиса» и «Кипелов». На главной сцене выступят «Нуки», Горшенев и Сергей Бобунец. А на малой сцене своими выступлениями поклонников порадуют группы «Дисциплина бейсбольной биты», «Электрофорез», «Дайте танк!», «Громыка» и «Кис-кис».

Напомним, «Чернозем-2021» состоится 13, 14 и 15 августа в Воронеже. До этого с 2015 года местом его проведения была площадка у Татарского вала в Тамбове. Однако ранее организаторы заявили о том, что она больше не в силах сдерживать наплыв рокеров со всей России, поэтому масштабный опен-эйр решили перенести в соседний регион.