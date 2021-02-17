На Тамбовщине осужден «черный лесоруб», спиливший деревья более чем на миллион рублей

Летом прошлого года мужчина приехал в лес с бензопилой и спилил понравившиеся ему деревья Фото: УМВД по Тамбовской области

В Тамбовской области суд вынес приговор по делу о незаконной рубке лесных насаждений в Рассказовском районе. В июле 2020 года в полицию поступило сообщение от сотрудника лесничества, который сообщил о незаконной вырубке четырех дубов.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 54-летний ранее судимый житель поселка Георгиевский.

Следствие установило, что подозреваемый не имел разрешительных документов. Он приехал в лес с бензопилой и спилил деревья, которые ему понравились. Мужчина распилил стволы на короткие пни высотой каждый от 30 до 40 сантиметров.

- В ходе следственных действий подозреваемый дал признательные показания, древесина и бензопила были изъяты. Общий объем незаконно добытой древесины составил 5 кубических метра. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил более одного миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

В итоге суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на два года в колонии строгого режима.