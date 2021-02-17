На трассе в Тамбовской области потерял управление и опрокинулся «ВАЗ-2112»

Машина вылетела с трассы и перевернулась Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали двое мужчин и женщина, произошла 16 февраля в 10 часов 50 минут на 540 километре автодороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога «Дон»-Тамбов-Волгоград-Астрахань» проходящей по территории Ржаксинского района. 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2112» по непонятной причине не справился с управлением машиной и съехал с дороги в правый по ходу движения кювет, после чего автомобиль опрокинулся.

- Травмы в аварии получили водитель и его пассажиры: 38-летний мужчина и 24-летняя женщина, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. – Пострадавших доставили в лечебные учреждения.