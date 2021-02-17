Еще одна партия вакцины от COVID-19 поступила в Тамбовскую область

В регионе прививку сделали уже более 24 тысяч человек Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

На Тамбовщину поступила очередная партия вакцины против коронавирусной инфекции в количестве 12,5 тысячи доз. В ближайшие дни она будет доставлена в медучреждения региона.

Напомним, вакцинация в Тамбовской области организована во всех медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Чтобы сделать прививку необходимо записаться по специально выделенным телефонным номерам лечебных учреждений или через портал Госуслуг. Следует понимать, что прививку могут и не сделать по медицинским показаниям.

- По состоянию на 17 февраля первый этап вакцинации против коронавируса прошли уже 24917 человек, причем более12,6 тысяч человек завершили вакцинацию, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.