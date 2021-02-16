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Среди жителей Притамбовья проводят опрос о присоединении к областному центру

В состав города планируют включить поселок Первомайский и деревню Красненькую
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Высказать свое мнение жители могут до 16 апреля

Высказать свое мнение жители могут до 16 апреля

16 февраля на сайте администрации Тамбовского района стартовал опрос жителей, в рамках которого люди могут высказать свое мнение о запланированном присоединении поселка Первомайский и деревни Красненькой к областному центру. Эти мероприятия предусматривает дорожная карта, разработанная в региональной администрации.

Против вхождения в состав города уже высказались жители деревни Красненькая, которые опасаются лишиться льгот по автострахованию, а также роста тарифов на ЖКУ (в сельских территориях они меньше). Людям обещают, что этого не произойдет.

- Информируют вас о планируемом изменении границ вышеуказанных муниципальных образований путем включения в границы городского округа-город Тамбов при сохранении ими статуса сельских населенных пунктов в составе городского округа, - говорится в сообщении администрации Тамбовского района. - Ваши предложения по данному вопросу просим направлять в срок до 16 апреля на электронную почту по адресу: tambrn@r00.tambov.gov.ru.