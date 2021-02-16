В Тамбове обесточат более 30 улиц

Как сообщает пресс-служба городской администрации, 17 февраля из-за очередных ремонтных работ, которые проводит АО «ОРЭС-Тамбов», будет отключена электроэнергия более чем на 30 улицах.

Света временно не будет по следующим адресам:

с 8.30 до 16.30

по ул. Студенецкой набережной, д. 63-117;

по ул. Пролетарской, д. 255;

с 9.00 до 11.30

по ул. Желобинского, д. 32-37;

по ул. Гастелло, д. 70-117;

по ул. Авдеева, д. 18-28;

по ул. Осипенко, д. 68-211;

по ул. Усиевича, д. 8-17;

по ул. Серова, д. 24-133;

по ул. Районной, д. 3-106;

с 13.30 до 16.30

по ул. Карла Маркса, д. 334-457;

по ул. Летней, д. 2-18;

по ул. Жемчужникова, д. 3-58;

по ул. Никифоровской, д. 93-115;

по пр. Никифоровскому, д. 2-18;

по ул. Гражданской, д. 7-26;

по ул. Правды, д. 2-58;

по ул. Николая Вирты, д. 143-199;

по ул. Молодежной, д. 7-26;

по ул. Щорса, д. 3-54;

по ул. Новоселов, д. 2-58;

по ул. Воровского, д. 3-58;

по б. Энтузиастов, д. 8-26;

по ул. Высотной, д. 10-28;

с 9.00 до 16.00

по ул. Петропавловской, д. 11-42;

по ул. Буденого, д. 1-46;

по ул. Липецкой, д. 1-17;

по ул. Саратовской, д. 1-26;

по ул. Гагарина, д. 101-127;

по ул. Ерофеевской, д. 2-18;

по ул. Задонской, д. 6-17;

по ул. Елецкой, д. 13-19;

по Козловскому туп., д. 1-32;

по ул. Мастерских, д. 13-24;

по ул. Орловской, д. 5-28;

по ул. Дегтярева, д. 1-40;

по ул. Вагонной, д. 1-22.