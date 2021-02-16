На Тамбовщине стартовала подготовка к паводку

В Тамбовской области начинают готовиться к весеннему половодью. Для этого в регионе поддерживают работоспособности гидротехнических сооружений, обводных каналов, осуществляется текущий и капитальный ремонт плотин.

Руководителям городов и районов поручено контролировать состояние гидротехнических сооружений на водоемах, привести в порядок подъездные дороги, обеспечить функционирование ливневых систем населённых пунктов.

Для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций подготовлены все необходимые средства, сформированы мобильные группы. Приводятся в порядок помещения, предназначенные для размещения эвакуированных из зон ЧС жителей. На территории области предусмотрено более 100 пунктов временного размещения.

- Задача глав городов и районов: подготовить необходимые средства спасения, строительные материалы для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.