Работникам «Тамбовспецмаша» задолжали почти 2 миллиона рублей зарплаты

Прокурор Октябрьского района города Тамбова обнаружил нарушения трудового законодательства в АО «Тамбовспецмаш». По состоянию на 1 февраля долг перед сотрудниками предприятия составил почти 2 миллиона рублей. Эти средства людям должны были перечислить еще 10 января.

Ранее АО «Тамбовспецмаш» уже привлекали к административной ответственности за невыплату зарплаты. За повторное нарушение предприятию грозит еще одно привлечение к административной ответственности и более серьезный штраф.

- Постановление о возбуждении дела направлено для рассмотрения в мировой суд Октябрьского района, - сообщают в прокуратуре Тамбовской области.