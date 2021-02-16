Фотограф из Тамбова выиграла поездку на Всероссийский фотопленэр на Байкале

Фото из личного архива Виктории Кузнецовой

Девушка представляет Тамбовскую область на Всероссийском фотопленэре «Байкал для каждого». «Бакал для каждого» - мероприятие, которое вот уже седьмой год подряд проводится в красивейшем месте нашей страны. Для участия в этом творческом конкурсе в этом году поступило порядка 550 заявок. Впервые за все годы проведения пленэра в числе лучших оказалась фотограф из Тамбовской области.

Известная в Тамбове своими яркими работами фотограф и видеооператор Виктория Кузнецова вошла в число 50 победителей и получила право отправиться в экспедицию на Баи кал. Участников фотопленэра ждут не только прекрасные виды, но съемки в тяжелых погодных условиях при низких температурах 30-40-градусного мороза. -По итогам мероприятия будут организованы две фотовыставки, одна из них Всероссийская, в онлайн-формате, а вторая площадка откроется в Тамбове, - рассказывает Виктория Кузнецова. – Уверена, в поездку я вложу много сил, энергии, но чувствую, что фотографии, которые я намерена сделать, того стоят. Жду работу с большим восторгом!

По условиям участия в пленэре, победителям необходимо самостоятельно оплатить дорогу. Тамбовской участнице на перелет до Иркутска требовалось 27 тысяч рублей. В конце января девушка разместила в социальной сети пост о сборе средств. На пост откликнулся региональный филиал компании МТС. Мобильный оператор поддержал поездку талантливого фотографа и вручил Виктории подарок, который точно пригодится в необычном путешествии.

- Спасибо тамбовскому филиалу компании МТС, специалисты которого увидели мой пост и оперативно поддержали мое путешествие на Байкал, - написала Виктория Кузнецова. - Благодаря им, теперь у меня есть еще и квадрокоптер, с помощью которого я буду снимать прекрасную природу Байкала и делиться с вами красотой!

Татьяна Юрьева