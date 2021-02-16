Тамбовчанина приговорили к 9 годам колонии за смертельное избиение мужчины

В Тамбове суд вынес в отношении 20-летнего молодого человека. Его признали виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

По версии следствия, 26 марта прошлого года осужденный распивал спиртные напитки во дворе одного из домов в Тамбове. В ходе общения ему не понравилось поведение находившегося в их компании ранее ему незнакомого 30-летнего мужчины, поэтому после того, как тот с подругой ушел домой, злоумышленник направился за ними и по пути избил незнакомца.

Через некоторое время они встретились снова для выяснения отношений, но дружеского разговора не вышло, и тамбовчанин вновь избил его. 29 марта 2020 года потерпевший скончался в медицинском учреждении от полученной травмы головы.

- Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.