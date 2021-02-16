Подрядчиком строительства бассейна в Котовске пыталась стать фирма с поддельными документами

Прокуратура Тамбовской области, контролирующая мероприятия по реализации национальных проектов выявила поддельные документы, которые предоставил руководитель коммерческой организации - ООО «Строительно – проектная компания». Сделал он это для того, чтобы фирма могла участвовать и конкурировать в тендере на строительство бассейна в Котовске.

Недобросовестный участник торгов - ООО ««Строительно- проектная компания» представило в составе заявки копию договора на строительство здания цеха в Нижегородской области, а также разрешение на ввод его в эксплуатацию, как подтверждение наличие опыта в строительном бизнесе.

- Прокурорская проверка показала, что данное общество строительство в Нижегородской области никогда не вело, а представленные документы имеют все явные признаки фиктивности, - сообщает прокуратура Тамбовской области.

15 февраля материал передали следователям для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по ч. 1 ст. 327 УК РФ – подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования.