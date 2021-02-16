Тамбовчанин воровал сигареты со склада предприятия, на котором работал

В дежурную часть отдела полиции 15 февраля поступила информация о нескольких кражах в селе Стрельцы Тамбовского района. Выяснилось, что накануне около 14 часов дня со склада торгового предприятия была похищена табачная продукция.

После проведения осмотра места происшествия и опроса работников, а также внимательного изучения записи видеонаблюдения была установлена личность подозреваемого. Им оказался 52-летний тамбовчанин, который работал на этом предприятии.

Также полицейские выявили еще один факт кражи сигарет днем 15 февраля. Ее совершил этот же мужчина по сговору с другой работницей предприятия. Похищенные сигареты были частично изъяты.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела статье 158 УК РФ «Кража». Санкцией статьи виновному определяется наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Как оказалось, ранее тамбовчанин уже имел проблемы с законом.