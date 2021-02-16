В Тамбовской области за неделю на 12% выросло число заболевших ОРВИ

В Тамбовской области за истекшую неделю с 8 по 14 февраля число заболевших ОРВИ, по данным санитарных врачей, выросло на 12 % по отношению к предшествующей неделе. За медицинской помощью с признаками ОРВИ обратилось 7728 человек, показатель заболеваемости составил 76,8 на 10 тыс. населения, что на 35,3% ниже порогового значения.

На долю взрослых пришлось 49,1% случаев (заболели 3790 человек), на долю детей – 50,9% (заболело 3938 детей). Заболевание детей связано с наличием постоянного контакта с заболевшими взрослыми дома.

- Высокие уровни заболеваемости, но не превышающие пороговых значений, отмечены в г. Рассказово (140,8 на 10 тыс. населения), г. Тамбове (125,9 на 10 тыс. населения), г. Моршанске (100,6 на 10 тыс. населения), г. Кирсанове (91,3 на 10 тыс. населения), в Бондарском районе (84,3 на 10 тыс. населения), - сообщает региональное Управление Роспотребнадзора. - На долю жителей Тамбова пришлось 47,6 % всех обращений.