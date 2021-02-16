В Тамбове под машину попала 10-летняя девочка

Пострадавшую отвезли в детскую больницу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала несовершеннолетняя девочка, произошла 15 февраля в 17 часов 15 минут на улице Академика Островитянова в районе дома №1 города Тамбова. 30-летний водитель автомобиля «Lada Priora» сбил на дороге 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу в неположенном месте, в зоне видимости нерегулируемого перекрестка.

- В результате ДТП девочку с травмами доставили в Тамбовскую детскую областную больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.