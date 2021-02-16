В Мичуринске сожгли контрафактные сигареты

Подделки уничтожили в огне Фото: УМВД России по Тамбовской области

12 февраля полицейские Мичуринска сожгли 790 пачек сигарет популярных марок , которые в июне прошлого года нашли в торговом павильоне микрорынка «Кочетовка». Предпринимателя, который продавал подделки, привлекли к административной ответственности по статье «Оборот алкогольной продукции или табачных изделий без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, если такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны».

- Санкция этой статьи предусматривает штрафа на граждан в размере до 5 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.