Сбербанк организовал открытые лекции для тамбовских студентов

Фото — пресс-служба ТГУ

Управляющий Тамбовским отделением ПАО Сбербанк Владимир Компаниец выступил перед студентами Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина и технического университета Он рассказал об основах инвестирования и основных инструментах инвестора, о том, как они работают и для каких целей используются.

Особый интерес у будущих финансистов вызвали долевые и долговые ценные бумаги. Владимир Компаниец подробно рассказал об акциях и облигациях, их достоинствах, доходности и возможности управления компанией-эмитентом.

Бакалаврам и преподавателям двух университетов была представлена ESG-повестка, включённая Сбербанком в число приоритетов своей работы. Здесь же спикер анонсировал конкурс «Экопослание 2021», организованный Сбербанком, пригласив студентов принять в нем участие. Речь идёт о создании проектов, связанных с продвижением ESG-идей экологической и социально-управленческой направленности среди жителей области.

Тамбовское отделение ПАО Сбербанк - давний стратегический партнер ТГУ и ТГТУ. Сотрудничество в рамках проекта «Университетская кафедра в Сбербанке» идёт по разным направлениям образовательной и научной работы. Представители Сбербанка проводят занятия, экскурсии, встречи со студентами, обучающимися по направлениям финансово-экономического, юридического, IT-профилей, рекламе, маркетингу и PR.

Прошедшие встречи высоко оценил доктор экономических наук, директор Института экономики и качества жизни ТГТУ Сергей Спиридонов.

- На площадке научно-образовательного центра «Цифровая экономика», созданном в техническом университете при поддержке Сбербанка, мы регулярно проводим научно-просветительские мероприятия с участием специалистов нашего стратегического партнера, - сказал он. - На открытой лекции присутствовали бакалавры 3-4-х курсов, обучающиеся по профилю «Финансы и кредит», которые в ближайшее время займутся вопросами инвестирования в рамках своей профессиональной деятельности. Для них очень важно общение с руководителем финансовой компании и возможность задать свои вопросы.

Примечательно, что и в ТГУ имени Г.Р. Державина лекция Владимира Компанийца прошла в специализированной аудитории Сбербанка, созданной здесь в 2016 году.