На севере Тамбова столкнулись пожарный автомобиль и иномарка

Спецавтомобиль направлялся на пожар Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

В 13 часов 50 минут в Тамбове произошла авария с участием пожарного автомобиля и иномарки. Машины столкнулись на перекрестке улиц Агапкина и Ореховая. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тамбовской области, спецавтомобиль направлялся на тушение пожара, у него были включены проблесковые маячки. В ДТП никто не пострадал, но легковое авто получило серьезные повреждения.

- Просим свидетелей аварии и тех, кто располагает записью видеорегистратора этого ДТП, откликнуться и позвонить по телефону 8-964-131-85-66, - обращаются к тамбовчанам вГУ МЧС России по Тамбовской области.