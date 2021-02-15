Более 40 км прибрежных территорий в Тамбовской области очистят от мусора

Как сообщает управление по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области, в 2021 году в рамках Всероссийской экологической акции «Вода России» в регионе планируется убрать более 40 километров берегов водных объектов.

Предварительно, на Тамбовщине запланировано более 70 субботников. В них примут участие около 3 тысяч человек. Как и в предыдущие годы, акции по уборке прибрежных территорий пройдут в период подготовки к пляжному сезону и после его окончания.

Представители тамбовских природоохранных ведомств совместно с волонтерами вузов и техникумов устроят субботники на берегах Цны в Тамбове, а также на водохранилище на реке Лесной Тамбов. Очищать от мусора берега водоемов также будут в четырех заказниках области. Наиболее массовые акции запланированы в Моршанске, Кирсанове и Сампурском районе.