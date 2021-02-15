В Тамбове пройдут Дни безопасности дорожного движения

С 17 по 19 февраля в Тамбове пройдёт акция «Дни безопасности дорожного движения». Так, 17 февраля автоинспекторы проведут дополнительные мероприятия по профилактике аварий с участием пассажирского и грузового транспорта, а также технически неисправных транспортных средств. 18 февраля будут предотвращать наезды на пешеходов, 19 февраля - выявлять пьяных водителей.

- Госавтоинспекция Тамбовской области призывает всех жителей принять активное участие в проведении Дней безопасности дорожного движения, - говорят в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - Для этого необходимо не нарушать Правила дорожного движения, сообщать в дежурные части полиции или по телефону 8-920-236-11-11 информацию о передвижении нетрезвых водителей, дополнительно провести занятия о правилах безопасного поведения на проезжей части с детьми, и, конечно, не быть равнодушными к проблемам безопасности дорожного движения.