Двое москвичей задержаны с поличным за сбыт фальшивых купюр в Тамбове

В Тамбове полицейские задержали двоих жителей Московской области: 23-летнего парня и 40-летнего мужчину. Лишившись заработка, они решали свои финансовые вопросы путем сбыта фальшивых денежных купюр на территории российских регионов.

В начале февраля этого года молодой человек через Интернет приобрел 15 поддельных денежных купюр номиналом 5 тысяч рублей. Сбывать фальшивки москвичи решили на территории Тамбова. Первый раз они прибыли в областной центр 2 февраля, где в одном из супермаркетов приобрели товар на 300 рублей, и получили сдачу настоящими деньгами.

Во второй раз москвичи приехали в Тамбов через несколько дней в надежде сбыть остальную партию подделок. Мужчины заходили в продуктовые магазины, точки по реализации алкогольной продукции, сетевые супермаркеты по продаже бытовой техники и расплачивались фальшивками.

Однако у тамбовских полицейских уже имелась оперативная информация о том, что в городе работает группа по сбыту поддельных купюр. Стражи порядка составили приблизительное описание внешности обоих мужчин, а также установили марку и номер автомобиля, на котором они передвигались.

После изучения видеозаписей системы «Безопасный город» полицейские вычислили автомобиль «Шкода» с номерами московского региона. Мужчины оставили машину около одного из торговых центров на улице Советской в Тамбове. Их поймали с поличным, при попытке расплаты фальшивками за приобретенный товар. Во время досмотра у каждого из мужчин было обнаружено по четыре поддельных купюры номиналом 5 тысяч рублей.

Подозреваемые были опрошены и признались в сбыте и попытках сбыта фальшивок на территории Тамбова. Еще 7 поддельных купюр полицейские обнаружили в банках в выручках торговых точек и магазинов.

— Возбуждена серия уголовных дел по статье 186 УК РФ «Сбыт фальшивых денежных купюр». По решению суда оба подозреваемых арестованы и помещены под стражу на период расследования уголовных дел. Отрабатывается причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений на территории других российских регионов, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.