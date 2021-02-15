В Тамбовской области пьяный водитель пытался подкупить полицейского 2,5 тысячами рублей

14 февраля в полицию поступило сообщение о попытке дать взятку сотруднику полиции. В этот день автоинспектор остановил в Жердевке автомобиль, за рулем которого находился пьяный водитель. Мужчину проводили в служебный автомобиль, чтобы оформить административный протокол. По закону водителю грозил штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Задержанный 63-летний житель села Сукмановка Жердевского района попытался дать взятку за несоставление административного протокола в сумме 2450 рублей. Полицейский от незаконного вознаграждения отказался, попытку подкупа запечатлел видеорегистратор.

Теперь водителю грозит не только административная, но еще и уголовная ответственность за мелкое взяточничество. Мужчине грозит штраф до двухсот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до одного года.

- Виновный был задержан и опрошен на предмет попытки дачи взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей. Купюры изъяты и приобщены к материалам проверки, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.