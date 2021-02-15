На выходных в Тамбове коммунальщики устраняли последствия снегопада и ледяного дождя

Погодные аномалии продолжают испытывать на прочность службы городского хозяйства Тамбова Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В минувшую пятницу, 11 февраля, буквально за несколько часов снегопад перешел в ледяной дождь, а на следующий день температура воздуха резко понизилась, из-за чего произошло обледенение большинства территорий областного центра.

Все выходные службы городского хозяйства занимались обработкой дорог и тротуаров, пешеходных переходов и автобусных остановок. На особом контроле также была организация уборки территорий, прилегающих к учреждениям и предприятиям сферы торговли и услуг.

В субботу на уборку городских улиц вышли 66 единиц техники и более 100 рабочих МБУ «Спецдорсервис». В этот день было убрано 193 улицы и вывезено около 1400 кубических метров снега.

В воскресенье коммунальщики убирали и вывозили снег в шесть звеньев. Работы проводились на нескольких участках улиц Советская, Мичуринская, Интернациональная и других магистралей города. На обработку тротуаров, остановок, пешеходных переходов, проезжих частей израсходовано около 180 тонн пескосоляной смеси.

- Сегодня работы не останавливаются. Рабочие вывозят снег с Лермонтовского и Октябрьского путепроводов, улиц С.Разина, Советская, Интернациональная и других. Параллельно сотрудники муниципального учреждения «Спецдорсервис» прометают и обрабатывают тротуары, остановки и пешеходные переходы. На этих работах задействовано 36 человек и 14 машин. Всего на линии сегодня 85 единиц спецтехники и 150 рабочих, - сообщили в пресс-службе администрации города Тамбова.