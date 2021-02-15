Аномальные морозы в Тамбове продержатся до конца недели

В Тамбов 15 февраля пришли сильные морозы. По прогнозам синоптиков, среднесуточная температура воздуха будет на 7 и более градусов ниже нормы. Аномально холодная погода продержится на территории областного центра до конца недели.

В связи с ухудшением погодных условий тамбовчан призывают быть осторожнее. Особенно велик риск переохлаждения или обморожения. В зоне риска в первую очередь — маленькие дети и люди пожилого возраста. У малышей еще не сформирована терморегуляция организма, а у пожилых она чаще всего нарушена, поэтому им нужно быть особенно осторожными и по возможности лучше ограничить пребывание на открытом воздухе.

- Одеваться нужно по типу «термоса», чтобы между складками одежды сохранялся тёплый воздух. На тело важно надевать хлопковое белье, поверх – хлопковую или шерстяную одежду. Для сохранения тепла желательно надеть обувь на размер больше. По возможности необходимо надевать шерстяные носки, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации или происшествия необходимо сообщить об этом по номерам вызова экстренных служб по телефону «101» (для мобильных телефонов), «01» (для городских телефонов). Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно. Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Тамбовской области 8 (4752) 72-99-50.