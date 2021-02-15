На Тамбовщине более 270 молодых семей смогут улучшить жилищные условия

В Мичуринском районе сертификаты получили уже 13 семей Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В 2021 году на Тамбовщине 272 семьи включены в список претендентов на получение жилищных сертификатов на строительство или приобретение жилья по программе «Молодежи доступное жилье». На соцвыплаты семьям планируется направить около 250 миллионов рублей. В администрациях нескольких районов уже выдали жилищные сертификаты. Например, в Мичуринском районе их получили 13 семей.

- Всего за время ее действия с 2007 года социальные выплаты на приобретение квартиры или строительство дома получили 5051 молодых семей (с учетом этого года). Из них 363 семьи стали обладателями сертификатов в прошлом году, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Для того, чтобы принять участие в программе, возраст супругов не должен превышать 35 лет к моменту получения свидетельства. Также необходимо подтвердить свое право на улучшение жилищных условий соответствующими документами. Нуждающейся признается семья, у которой жилье в собственности меньше учетной нормы по площади. На сегодняшний день — это 14 квадратных метров на человека.

Помимо этого семья должна иметь средства на оплату выбранного жилья сверх социальной выплаты. Размер субсидий, выделяемых по свидетельству, определяется в соответствии с количеством членов семьи.

По информации управления градостроительства и архитектуры Тамбовской области, общий объем финансирования программы составит почти 249 миллионов рублей, из которых 162 миллиона – средства областного бюджета.