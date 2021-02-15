Часть начальных классов в «Школе Сколково-Тамбов» предлагают перевести на вторую смену

Жители северной части Тамбова массово обращаются в администрацию города с просьбой обеспечить будущих первоклассников местами в школах, находящихся в ближайшем доступе. В этой части города расположено несколько крупных образовательных учреждений: школа №1 «Школа Сколково - Тамбов», Центр образования №13, школы №24 и 31. За каждым из них, как следует из постановления администрации Тамбова, закреплены определенные территории. Но мест для всех желающих в образовательных учреждениях не хватает, а школы переполнены. Например, «Школа Сколково - Тамбов» рассчитанная на 2400 мест, принимает 2700 учеников. Городской комитет образования изучил все возможности, чтобы удовлетворить потребность тамбовчан в местах в образовательных учреждениях. Среди возможных вариантов обсуждалось предложение о переводе на учебу во вторую смену одной из параллелей начальной школы «Школы Сколково - Тамбов». Это позволит открыть большее, чем запланировано изначально, количество первых классов. Также комитетом образования рассматривается вопрос о закреплении за этой территорией дополнительно школы №24. Это потребует внесения корректив в постановление администрации города Тамбова.

- Также в ближайшие годы в микрорайоне «Телецентр» планируется открыть еще одну школу, рассчитанную на 2450 мест, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова. - Сейчас решаются организационные вопросы по началу строительства этого объекта.