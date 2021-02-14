Тамбовские волонтеры создадут гончарную мастерскую для реабилитации инвалидов

Региональное отделение общественной организации инвалидов «Новые возможности» направит 2,5 миллиона рублей на реализацию проекта «Мир равных возможностей». Эти средства НКО получила от Фонда президентских грантов 2021 года. Волонтеры создадут гончарную мастерскую, занятия в которой помогут в реабилитации и адаптации инвалидов, людей с особенностями психического развития и членов их семей.

- Эту идею мы вынашивали много лет. Нам выделят помещение под мастерскую и самое главное – мы нашли специалиста, который имеет опыт работы с людьми с особенностями психического развития. Нам еще предстоит приобрести специальное оборудование и расходные материалы, - рассказали в тамбовском отделении «Новых возможностей».

Проект охватит 50 инвалидов и 20 их родственников. Кроме непосредственных гончарных занятий, волонтерская работа также предусматривает проведение семинаров, тренингов и консультаций. Мероприятия будут также дублироваться на онлайн-площадки. По итогам проекта будет организован круглый стол и выпущены методические рекомендации.

Напомним, в первом конкурсе Фонда президентских грантов победителями стали 11 тамбовских НКО. Общая сумма поддержки составила 22,5 миллиона рублей.